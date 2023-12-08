В Ski Classics рассказали, как будут проверять лыжи на фтор

Генеральный менеджер марафонской лыжной серии Ski Classics Дэвид Нильссон рассказал, как будет проходить тестирование лыж на фтор на соревнованиях.

«Наши гонки являются частью системы FIS, у нас хорошие отношения с организацией. Мы поддерживаем решение о полном запрете фтора. Но лыжные гонки — дисциплина, которая требует принятия во внимание многих аспектов. В рамках Ski Classics проходят гонки на очень длинные дистанции, в которых соревнуются много спортсменов. Конечно, практически невозможно протестировать 16 тысяч пар лыж, поэтому мы адаптировали протокол тестирования под себя.

Мы следили за процессом разработки и тестирования правил с тех пор, как FIS объявила о запрете. Мы уверены, что протокол работает. Теперь это часть спорта. Такая же, как и допинг-контроль. В дополнение к протоколу FIS мы ввели специальные правила для команд серии. Если на лыжах спортсмена обнаружен фтор, из рейтинга у его команды вычитаются 50 очков. Для проведения тестирования участник соревнований должен быть в стартовой зоне не позднее чем за 15 минут до старта. Лыжники, пришедшие в стартовую зону за 10 минут до старта, штрафуются на € 500. Опоздавшие на больший срок дисквалифицируются. Это сделано для того, чтобы лыжники не могли пропустить тестирование. Все 35 команд были проинформированы о всех тонкостях тестирования, они получили одинаковую информацию и прошли курс о том, как правильно проходить тестирование», — приводит слова Нильссона Langrenn.