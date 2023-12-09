Фрида Карлссон призналась, что в глубине души хотела бежать на Кубке мира с ковидом

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира – 2019 в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о том, что пропустила второй этап Кубка мира в Елливаре из-за коронавируса, хотя у неё не было серьёзных проблем со здоровьем.

«Было тяжело сдаться, достать белый флаг, я долгое время не теряла надежды, но потом всё же мы смирились с тем, что неразумно участвовать в соревнованиях, когда у тебя перед глазами положительный тест.

Понятно, что я не стала бы соревноваться в Елливаре с ковидом в моём организме, но какая-то часть меня думает, что я смогла бы участвовать. Вы всегда хотите набирать очки, и, возможно, было бы здорово не терять этот уикенд. Большинство лыжников должны быть готовы к тому, что будут так терять этапы в этом году.

Самым трудным было оставаться дома и не выходить на трассу раньше положенного, хотя я чувствовала себя довольно хорошо, хоть и немного кашляла. Это требовало терпения. Сейчас ощущения довольно хорошие, и я не думаю, что болезнь отняла слишком много сил, хочется избежать этого, я хочу продолжать тренироваться. Не рассчитываю на отличную форму, это кажется немного безумным, но давайте посмотрим, как отреагирует организм», — приводит слова Карлссон SVT.