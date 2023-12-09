Клебо отреагировал на слова Кристофферсена о том, что его контракт — исключение из правил

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова горнолыжника Хенрика Кристофферсена, который считает, что Норвежская лыжная ассоциация пошла на его поводу в вопросах контракта со сборной.

«Соглашение было разработано Норвежской лыжной ассоциацией. Мы собираемся следовать ему в этом сезоне, а весной сядем за стол переговоров и посмотрим, каким будет следующий шаг. Сейчас, думаю, что все сосредоточены на том, чтобы кататься на лыжах как можно быстрее и пытаться снова выигрывать лыжные гонки. Поэтому, я считаю, это дело отложим до весны.

Как я уже сказал, лично я не занимался соглашением. Это был долгий процесс. Я попытался оставить всё это позади и сосредоточиться на том, что я могу сделать, а именно — на быстром катании на лыжах. Это, конечно, то, что нам придётся ещё раз оценить и обсудить весной», — приводит слова Клебо NRK.