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Клебо отреагировал на слова Кристофферсена о том, что его контракт — исключение из правил

Клебо отреагировал на слова Кристофферсена о том, что его контракт — исключение из правил
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова горнолыжника Хенрика Кристофферсена, который считает, что Норвежская лыжная ассоциация пошла на его поводу в вопросах контракта со сборной.

«Соглашение было разработано Норвежской лыжной ассоциацией. Мы собираемся следовать ему в этом сезоне, а весной сядем за стол переговоров и посмотрим, каким будет следующий шаг. Сейчас, думаю, что все сосредоточены на том, чтобы кататься на лыжах как можно быстрее и пытаться снова выигрывать лыжные гонки. Поэтому, я считаю, это дело отложим до весны.

Как я уже сказал, лично я не занимался соглашением. Это был долгий процесс. Я попытался оставить всё это позади и сосредоточиться на том, что я могу сделать, а именно — на быстром катании на лыжах. Это, конечно, то, что нам придётся ещё раз оценить и обсудить весной», — приводит слова Клебо NRK.

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