Старший тренер сборной Беларуси по фристайлу Максим Густик умер на 36-м году жизни

Старший тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Максим Густик скончался в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси. Причины смерти не уточняются.

В 2008 году Максим дебютировал на Кубке мира и неоднократно поднимался на пьедестал мировых турниров. Лучшим достижением на чемпионатах мира у спортсмена была бронзовая медаль в лыжной акробатике в 2015 году. Также будучи спортсменом Максим участвовал в Олимпийских играх 2018 года в Корее и 2022 года в Китае.

После окончания карьеры спортсмена Густик стал старшим тренером сборной команды Беларуси по фристайлу в дисциплине «акробатика».

Отметим, что Федерация фристайла России выразила соболезнования родным и близким Максима Густика, заявив, что это большая потеря для всего спортивного сообщества.