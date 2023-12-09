Шведская лыжница Эмма Рибом выиграла классический спринт на 2-м этапе Кубка мира
В Эстерсунде (Швеция) прошёл женский спринт классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 26-летняя шведка Эмма Рибом. Второй финишировала норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призёров замкнула обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, шведка Линн Сван.
Отметим, что именно бронзовый призёр гонки Сван ранее выиграла пролог этого спринта.
Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Женщины. Финал
- Эмма Рибом (Швеция) — 3.38,9.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.
- Линн Сван (Швеция) + 0,81.
- Рози Бреннан (США) + 2,04.
- Джессика Диггинс (США) + 3,44.
- Моа Лундгрен (Швеция) + 18,85.
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