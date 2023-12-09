Шведская лыжница Эмма Рибом выиграла классический спринт на 2-м этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) прошёл женский спринт классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 26-летняя шведка Эмма Рибом. Второй финишировала норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призёров замкнула обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, шведка Линн Сван.

Отметим, что именно бронзовый призёр гонки Сван ранее выиграла пролог этого спринта.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Женщины. Финал