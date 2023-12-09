Фото: шведский тренер блокировал американку Бреннан в финале спринта на Кубке мира

Неприятный инцидент произошёл по ходу финала женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам, который проходит в Эстерсунде (Швеция).
Тренер сборной Швеции по ходу решающего забега откровенно блокировал американскую лыжницу Рози Бреннан, которая в итоге пришла в финишу четвёртой. Золото соревнований же выиграла его подопечная Эмма Рибом.
Фото: Eurosport
Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Женщины. Финал
1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.38,9.
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.
3. Линн Сван (Швеция) + 0,81.
4. Рози Бреннан (США) + 2,04.
5. Джессика Диггинс (США) + 3,44.
6. Моа Лундгрен (Швеция) + 18,85.
На данный момент неизвестно, будут ли к специалисту применены какие-либо санкции.