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Фото: шведский тренер блокировал американку Бреннан в финале спринта на Кубке мира

Неприятный инцидент произошёл по ходу финала женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Тренер сборной Швеции по ходу решающего забега откровенно блокировал американскую лыжницу Рози Бреннан, которая в итоге пришла в финишу четвёртой. Золото соревнований же выиграла его подопечная Эмма Рибом.

Фото: Eurosport

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Женщины. Финал

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.38,9.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.

3. Линн Сван (Швеция) + 0,81.

4. Рози Бреннан (США) + 2,04.

5. Джессика Диггинс (США) + 3,44.

6. Моа Лундгрен (Швеция) + 18,85.

На данный момент неизвестно, будут ли к специалисту применены какие-либо санкции.