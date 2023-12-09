Бреннан: тренер не должен был быть на трассе, зная, как работают лыжные гонки

Американская лыжница, победительница этапов Кубка мира Рози Бреннан прокомментировала инцидент со шведским тренером во время финала женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). По ходу гонки тренер блокировал спортсменку на подъёме, мешая ей продолжать двигаться по лыжне.

«Что произошло? Я поднималась по своей лыжне на холм, а он стоял и кричал. Первая мысль: «Что происходит?» — и крик. Это не то, чего ты ожидаешь, когда ты быстро бежишь, устаёшь и пытаешься кого-то обойти.

Мне пришлось остановиться и замедлиться, что не очень хорошо. Я могла выступить лучше. Абсолютно согласна, что поступок тренера — плохой для соперничества, особенно тренер, он не должен быть на трассе, если знает, как работают лыжные гонки, как много мы стараемся. Это буквально последний человек, который может оказаться перед тобой», — приводит слова Бреннан Expressen.