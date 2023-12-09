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Бреннан: тренер не должен был быть на трассе, зная, как работают лыжные гонки

Бреннан: тренер не должен был быть на трассе, зная, как работают лыжные гонки
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Американская лыжница, победительница этапов Кубка мира Рози Бреннан прокомментировала инцидент со шведским тренером во время финала женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). По ходу гонки тренер блокировал спортсменку на подъёме, мешая ей продолжать двигаться по лыжне.

«Что произошло? Я поднималась по своей лыжне на холм, а он стоял и кричал. Первая мысль: «Что происходит?» — и крик. Это не то, чего ты ожидаешь, когда ты быстро бежишь, устаёшь и пытаешься кого-то обойти.

Мне пришлось остановиться и замедлиться, что не очень хорошо. Я могла выступить лучше. Абсолютно согласна, что поступок тренера — плохой для соперничества, особенно тренер, он не должен быть на трассе, если знает, как работают лыжные гонки, как много мы стараемся. Это буквально последний человек, который может оказаться перед тобой», — приводит слова Бреннан Expressen.

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