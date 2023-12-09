Тренер, помешавший Бреннан в спринте в Эстерсунде, прокомментировал инцидент

Шведский тренер Ларс Эберг, который преградил лыжню американской лыжнице Рози Бреннан в финале спринта на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), прокомментировал инцидент.

«Это было в конце гонки, в финале, на холме. Я руководил шведскими девушками, которые шли первой и второй. Подошёл слишком близко к трассе и чуть не столкнулся с Бреннан. Это было плохо, и я беру на себя всю ответственность. Этого нельзя было допускать, но так случилось. Я свяжусь с Рози и принесу ей извинения лично», — приводит слова Эберга издание SVT.

Напомним, на финише классического спринта Рози Бреннан стала четвёртой. Гонку выиграла шведка Эмма Рибом, второй финишировала норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призёров замкнула шведка Линн Сван.