Маркус Грате получил растяжение во время четвертьфинала спринта в Эстерсунде

Шведский лыжник Маркус Грате получил травму ноги во время четвертьфинала классического спринта в рамках второго этапа Кубка мира, проходящего в Эстерсунде (Швеция). Во время гонки спортсмен остановился на подъёме и указал на проблемы с ногой, вследствие которых он затем снялся с соревнований.

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём рассказал о состоянии спортсмена: «Это растяжение. Сейчас Маркус находится в медицинском грузовике и получает лечение. Затем он поедет в больницу для дополнительного осмотра, но видно, что мышца повреждена. Сейчас невозможно предсказать, сколько времени займёт восстановление». Слова Быстрёма приводит издание Fondo Italia со ссылкой на эфир SVT.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Грате был победителем квалификации спринта, но также выбыл в четвертьфинале — из-за падения.