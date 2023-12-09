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Шведский тренер оштрафован за помеху Бреннан в финале спринта на 6000 шведских крон

Шведский тренер оштрафован за помеху Бреннан в финале спринта на 6000 шведских крон
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Шведский тренер Ларс Оберг, который в финале классического спринта на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде (Швеция) помешал американке Рози Бреннан двигаться по лыжне, был оштрафован на 6000 шведских крон (примерно € 530). Такое решение вынесло жюри турнира. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиолыжи».

Напомним, сегодня, 9 декабря, Оберг преградил путь Бреннан на финальном отрезке спринта во время подъёма в гору. Как позже рассказал тренер, он в этот момент руководил работой шведок Линн Сван и Эммы Рибом, которые шли первой и второй. Специалист сообщил, что принесёт Рози Бреннан извинения лично.

В итоге Бреннан стала в гонке четвёртой. Первой финишировала Эмма Рибом, второй — норвежка Кристине Ставос Шистад, тройку лидеров замкнула Линн Сван.

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