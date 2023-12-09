Тренер сборной Норвегии: Оберг мешал не только Бреннан. Он реально сегодня достал

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Носсум прокомментировал инцидент, в котором шведский тренер Ларс Оберг помешал американке Рози Бреннан двигаться по лыжне во время финала классического спринта на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), отметив, что Оберг сегодня мешал всем спортсменам.

«Это ненормально. Он помешал не только Бреннан. Весь день он носился, создавая угрозу спортсменам. Меня это очень разозлило. Люди тренируются несколько месяцев, а такие, как он, могут всё разрушить за секунду!

Он реально сегодня достал. Мешал всем все соревнования. Я ему сказал, чтобы он немного притормозил и не бегал туда-сюда», — приводит слова Носсума Expressen.

Напомним, Ларса Оберга оштрафовали на 600 шведских крон.