Голберг возглавил общий зачёт Кубка мира
По итогам спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубке мира в Эстерсунде сменился лидер общего зачёта соревнований. На первое место вышел норвежец Пол Голберг, опередивший соотечественника Харальда Эстберга Амундсена.
В воскресенье в Эстерсунде состоится гонка на 10 километров свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт
1. Пол Голберг (Норвегия) — 379 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 376.
3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 317.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 309.
5. Михал Новак (Чехия) — 294.
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 246.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 246.
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 246.
9. Калле Хальфварссон (Швеция) — 246.
10. Ришар Жув (Франция) — 230.
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