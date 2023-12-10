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Голберг возглавил общий зачёт Кубка мира

Голберг возглавил общий зачёт Кубка мира
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По итогам спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубке мира в Эстерсунде сменился лидер общего зачёта соревнований. На первое место вышел норвежец Пол Голберг, опередивший соотечественника Харальда Эстберга Амундсена.

В воскресенье в Эстерсунде состоится гонка на 10 километров свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт

1. Пол Голберг (Норвегия) — 379 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 376.

3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 317.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 309.

5. Михал Новак (Чехия) — 294.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 246.

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 246.

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 246.

9. Калле Хальфварссон (Швеция) — 246.

10. Ришар Жув (Франция) — 230.

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