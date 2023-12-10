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Йоханнес Клебо превзошёл Марит Бьорген по количеству побед в спринтах

Йоханнес Клебо превзошёл Марит Бьорген по количеству побед в спринтах
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо превзошёл титулованную соотечественницу – восьмикратную олимпийскую чемпионку, 18-кратную чемпионку мира Марит Бьорген по количеству побед в индивидуальных спринтах на высоком уровне (этапах Кубка мира, чемпионатах мира, Олимпиадах). На данный момент у Клебо 41 подобная победа, а у завершившей карьеру Бьорген – 40.

Напомним, 41-я победа Клебо случилась в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира, Третий этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.11,9.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3,35 секунды.
3. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +4,80.
4. Бен Огден (США) +7,06.
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +12,00.
6. Эвен Нортуг (Норвегия) +18,78.

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