Финская лыжница Вилма Рюйтти не примет участия в коньковой гонке на 10 км на 3-м этапе КМ

22-летняя финская лыжница Вилма Рюйтти заболела и не примет участия в женской гонке на 10 км в свободном стиле на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024 в Эстерсунде (Швеция), сообщает Федерация лыжного спорта Финляндии.

Рюйтти выступила на этапах Кубка мира сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия) и Елливаре (Швеция). Неделю назад в Елливаре спортсменка заняла 30-е место в гонке на 10 км в свободном стиле.

В Эстерсунде от финской сборной на старт выйдут Юханна Матинтало, Анне Кюллёнен, Кертту Нисканен, Тиия Олкконен и Эвелийна Пийппо.

В мужской гонке примут участие Миро Карппанен, Лаури Лепистё, Реми Линдхолм, Йони Мяки, Ийво Нисканен и Лаури Вуоринен.