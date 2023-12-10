Финская лыжница Вилма Рюйтти не примет участия в коньковой гонке на 10 км на 3-м этапе КМ
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22-летняя финская лыжница Вилма Рюйтти заболела и не примет участия в женской гонке на 10 км в свободном стиле на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024 в Эстерсунде (Швеция), сообщает Федерация лыжного спорта Финляндии.
Рюйтти выступила на этапах Кубка мира сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия) и Елливаре (Швеция). Неделю назад в Елливаре спортсменка заняла 30-е место в гонке на 10 км в свободном стиле.
В Эстерсунде от финской сборной на старт выйдут Юханна Матинтало, Анне Кюллёнен, Кертту Нисканен, Тиия Олкконен и Эвелийна Пийппо.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
10 декабря 2023, воскресенье. 14:45 МСК
Не началось
В мужской гонке примут участие Миро Карппанен, Лаури Лепистё, Реми Линдхолм, Йони Мяки, Ийво Нисканен и Лаури Вуоринен.
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