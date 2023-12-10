Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я вернулся». Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте

«Я вернулся». Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в классическом спринте в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.11,9.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3,35 секунды.
3. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) + 4,80.

«Это был действительно зрелищный финал. Я немного нервничал перед гонкой, потому что трасса здесь довольно сложная: много поворотов и много спусков, но у меня были отличные лыжи и, наконец-то, я чувствую, что моя физическая форма улучшается, поэтому можно сказать, что я вернулся. Теперь буду просто наслаждаться полученными чувствами», — приводит слова Клебо пресс-служба FIS.

Материалы по теме
Счёт победам Клебо открыт! Как прошли спринтерские гонки в шведском Эстерсунде?
Счёт победам Клебо открыт! Как прошли спринтерские гонки в шведском Эстерсунде?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android