Американец Скунмейкер эмоционально высказался о первом в карьере подиуме на Кубке мира

23-летний американский лыжник Джеймс Клинтон Скунмейкер прокомментировал первое в карьере попадание на подиум Кубка мира.

Напомним, Скунмейкер занял третье место в классическом спринте на третьем этапе КМ – 2023/2024, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира, Третий этап, Эстерсунд. Спринт, классический стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.11,9.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 3,35 секунды.

3. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +4,80.

«Это было потрясающе. Просто отличный день для нашей команды, я очень счастлив. Каким-то образом на старте забега мне удалось оказаться в первых рядах, я просто решил пойти на это, рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет. Невероятно рад, что всё получилось», — приводит слова Скунмейкера пресс-служба FIS.