Норвежец Амундсен выиграл разделку на 3-м этапе Кубка мира. Клебо не вошёл в топ-6

В Эстерсунде (Швеция) прошла мужская гонка на 10 км с раздельным стартом в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный призёр чемпионатов мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял в данной гонке лишь седьмое место. Он проиграл Амундсена более 40 секунд.

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1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 23.36,1.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 8,1 секунды.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 14,3.

4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) + 18,9.

5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) + 38,8.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 42,2.

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 43,9.

8. Фридрих Мох (Германия) + 51,1.

9. Пол Голберг (Норвегия, лидер общего зачёта Кубка мира) + 1.01,4.

10. Реми Линдхолм (Финляндия) + 1.04,9.