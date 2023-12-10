Йоханнес Клебо назвал «хорошим знаком» своё седьмое место в разделке

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо оптимистично оценил своё выступление в коньковой гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024. Йоханнес занял лишь седьмое место в Эстерсунде (Швеция), проиграв победителю соотечественнику Харальду Эстбергу Амундсену более 40 секунд.

«Это было неплохо – лучше, чем две недели назад. На этапе в Руке я занял 21-е место, а сегодня поднялся до седьмого. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак перед следующим уикэндом.

Как бы я оценил свою текущую форму? На хорошие 6,5-7 баллов из 10. Не хватает ещё 30 процентов», — приводит слова Клебо Aftenposten со ссылкой на эфир Viaplay.