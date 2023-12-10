«Красавчик? Можно на свидание?» Сергей Устюгов показал изменения в имидже

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился с подписчиками новостями, а также показал обновлённый образ.

«Такой красивый, бороду в нормальное состояние привёл. Мама до этого сказала: «Что-то ты выглядишь старым, надо подстричь бороду, привести её в порядок». Вроде привёл себя в порядок.

Я в минус 20 с такой неохотой хожу на тренировки. Вчера тренажёр потянул, сегодня в зал собирался пойти с утра. Но поймал себя на разочаровании: зал работает только с абонементами, разовые занятия отменили. Маленько расстроился, и весь день пошёл прямо наперекосяк.

Зацените мою стрижку, то, как мне оформили бороду. Красавчик? Помолодел? Можно на свидание идти, да?» — сказал Устюгов в своих социальных сетях.