Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Красавчик? Можно на свидание?» Сергей Устюгов показал изменения в имидже

«Красавчик? Можно на свидание?» Сергей Устюгов показал изменения в имидже
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился с подписчиками новостями, а также показал обновлённый образ.

«Такой красивый, бороду в нормальное состояние привёл. Мама до этого сказала: «Что-то ты выглядишь старым, надо подстричь бороду, привести её в порядок». Вроде привёл себя в порядок.

Я в минус 20 с такой неохотой хожу на тренировки. Вчера тренажёр потянул, сегодня в зал собирался пойти с утра. Но поймал себя на разочаровании: зал работает только с абонементами, разовые занятия отменили. Маленько расстроился, и весь день пошёл прямо наперекосяк.

Зацените мою стрижку, то, как мне оформили бороду. Красавчик? Помолодел? Можно на свидание идти, да?» — сказал Устюгов в своих социальных сетях.

Материалы по теме
«Всё это очень нехорошо». Фотография русской лыжницы вызвала скандал
«Всё это очень нехорошо». Фотография русской лыжницы вызвала скандал
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android