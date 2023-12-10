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Степанова — о решении Родионенко: рада, что в российском спорте рулят женщины с характером

Степанова — о решении Родионенко: рада, что в российском спорте рулят женщины с характером
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поддержала решение старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко, которая заявила, что российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах на текущих условиях, выдвинутых Международной федерацией гимнастики (FIG) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я рада, что в российском спорте рулят женщины с твёрдым характером и чувством собственного достоинства. С Еленой Вяльбе я не всегда во всём согласна, но здесь полностью её и Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом. Как человек, который был, бегал, побеждал и там, и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше!» — написала Степанова в своих соцсетях.

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