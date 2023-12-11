«Плохие лыжи и плохое состояние». Карлссон — о 23-м месте в разделке на КМ в Эстерсунде

Шведская лыжница, чемпионка мира Фрида Карлссон прокомментировала своё 23-е место в гонке с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Этот результат стал худшим местом спортсменки на длинных дистанциях в карьере: ранее на Кубке мира она не опускалась ниже 19-го места, которое Карлссон заняла тоже в Эстерсунде, но в 2020 году.

«Плохие лыжи и плохое состояние. Просто плохой день на работе. Я должна поговорить со своим личным тренером, Пером Нильссоном, и составить план того, как я могу вернуться к полной реализации своего потенциала.

Могу ли пропустить этап в Тронхейме? Да, возможно. Я не хочу соревноваться с таким уровнем. Неинтересно чувствовать, что ты выкладываешься на 70% своих возможностей. Разработаем план, надеюсь, включим в него Тронхейм, потому что сидеть дома и смотреть гонки по телевизору скучно», — приводит слова Карлссон Expressen.