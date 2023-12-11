Амундсен обошёл Голберга и возглавил общий зачёт Кубка мира

Вчера, 10 декабря, прошла гонка с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). По её итогам на первое место общего зачёта взобрался норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, опередивший соотечественника Пола Голберга. Третью позицию сохранил ещё один норвежец, Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 476 очков.

2. Пол Голберг (Норвегия) — 445.

3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 389.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 341.

5. Михал Новак (Чехия) — 340.

6. Эндрю Масгрейв (Великобритания) — 321.

7. Эрик Вальнес (Норвегия) — 309.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 287.

9. Калле Хальфварссон (Швеция) — 284.

10. Мика Фермюйлен (Австрия) — 268.