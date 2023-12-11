Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у мужчин

Вчера, 10 декабря, прошла гонка на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В тройку лидеров дистанционного зачёта входят три норвежских лыжника: Харальд Эстберг Амундсен, Симен Хегстад Крюгер и Пол Голберг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Дистанционный зачёт

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 360 очков.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 341.

3. Пол Голберг (Норвегия) — 327.

4. Эндрю Масгрейв (Великобритания) — 321.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 287.

6. Михал Новак (Чехия) — 273.

7. Мика Фермойлен (Австрия) — 268.

8. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 258.

9. Уго Лапалус (Франция) — 248.

10. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 246.

Также Амундсен возглавляет общий зачёт Кубка мира. Голберг находится на втором месте, а топ-3 замыкает ещё один норвежский лыжник, Йоханнес Хёсфлот Клебо.