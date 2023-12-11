Карль — о словах Рибом про её неуклюжесть: дальше будет только хуже

Немецкая лыжница Виктория Карль отреагировала на слова шведской спортсменки Эммы Рибом, ранее назвавшей её самой неуклюжей лыжницей на соревнованиях.

«Ха-ха, да, им приходится непросто со мной. Я высокая, крупная и занимаю много места на трассе. Но это даёт мне преимущество на равнине и спусках. Многим приходится со мной непросто. Нет, я не чувствую себя неловко из-за того, что меня называют неуклюжей. Я продолжу в том же духе. Дальше будет только хуже», — приводит слова Карль Expressen.

Напомним, Эмма Рибом на данный момент занимает третье место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. В её активе 499 очков. Виктория Карль, набравшая 332 очка, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидером общего зачёта Кубка мира является американская лыжница Джессика Диггинс (537).