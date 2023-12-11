«Суперрезультатов не стоит ожидать». Сорин — об участии Ступак в гонках Кубка России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о состоянии олимпийской чемпионки Юлии Ступак (Белоруковой), которая ранее объявила, что выступит на этапах Кубка России в Кирово-Чепецке. Тренер подчеркнул, что не ожидает от спортсменки высоких результатов.

«Увидим в Кирово‑Чепецке, в каком состоянии Ступак. Понятно, что это первые старты для неё. Каких‑то суперрезультатов не стоит ожидать. Самое главное, что она будет готова уже провести полноценную гонку. Какой она результат покажет, не так важно. Важно начать соревноваться. По самочувствию у нее всё хорошо. Если выходит на старт, значит, нет никаких противопоказаний. При этом до старта ещё пять дней осталось. Будем смотреть. Одну гонку она побежит 16 декабря — разделку на 5 км», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Ранее Ступак сообщила, что примет участие в гонках, которые пройдут 16, 20 и 24 декабря на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. 16 декабря женщины будут соревноваться к гонке на 5 км классическим стилем, 20 декабря спортсменки выступят в аналогичной дисциплине, а 24 декабря пройдёт скиатлон.