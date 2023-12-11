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Действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг снялась с четвёртого этапа подряд

Действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг снялась с четвёртого этапа подряд
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Обладательница Кубка мира – 2022/2023, двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам в эстафете, норвежская лыжница Тириль Уднес Венг сообщила, что пропустит четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия) с 15 по 17 декабря.

Венг до сих пор восстанавливается от последствий коронавируса. Она пока не выступала на международной арене.

«Я хотела поехать в Тронхейм. Таков был мой план, но моё тело плохо реагировало, когда я выходила на тренировки. Я не выдерживала нагрузок. Это очень неприятно. Первые два этапа Кубка мира прошли хорошо, но чем дольше я жду, тем грустнее мне становится. Я думала, что поеду в Тронхейм, и считаю, что проделала хорошую работу для достижения этой цели. Но мой организм не в том состоянии. Так что нужно просто набраться терпения.

Меня хорошо поддерживают люди вокруг, и это помогает с позитивом смотреть вперёд, но, конечно, я жду соревнований перед Рождеством», — приводит слова Венг VG.

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