Бородавко: рады, что организаторы пустят болельщиков на трассу в Кирово-Чепецке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об организации этапов Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке и допуске болельщиков на соревнования.

«В Кирово-Чепецке есть возможности по проведению соревнований любого уровня. Здесь много гомологированных кругов. Рады, что организаторы сделали подарок болельщикам и пустят их на трассу. Зрители, которые глубоко интересуются лыжными гонками, могут расположиться вдоль подъёмов и воочию посмотреть на технику лучших спортсменов», — сообщил Бородавко на пресс-конференции.

Доступ болельщиков на стадион и трассу будет бесплатным, но необходимо пройти стандартную процедуру досмотра.

Напомним, в программе третьего этапа соревнований 14 декабря состоятся спринты классическим стилем, а 16 декабря – классические разделки на 5/10 км. Четвёртый этап Кубка России также состоится в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. Терентьева пропустила старт сезона из-за травм.