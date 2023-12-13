Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко: рады, что организаторы пустят болельщиков на трассу в Кирово-Чепецке

Бородавко: рады, что организаторы пустят болельщиков на трассу в Кирово-Чепецке
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об организации этапов Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке и допуске болельщиков на соревнования.

«В Кирово-Чепецке есть возможности по проведению соревнований любого уровня. Здесь много гомологированных кругов. Рады, что организаторы сделали подарок болельщикам и пустят их на трассу. Зрители, которые глубоко интересуются лыжными гонками, могут расположиться вдоль подъёмов и воочию посмотреть на технику лучших спортсменов», — сообщил Бородавко на пресс-конференции.

Доступ болельщиков на стадион и трассу будет бесплатным, но необходимо пройти стандартную процедуру досмотра.

Напомним, в программе третьего этапа соревнований 14 декабря состоятся спринты классическим стилем, а 16 декабря – классические разделки на 5/10 км. Четвёртый этап Кубка России также состоится в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. Терентьева пропустила старт сезона из-за травм.

Материалы по теме
Бородавко: Терентьева в Кирово-Чепецк даже не приехала
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android