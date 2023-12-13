Появился стартовый лист квалификации женского спринта на третьем этапе Кубка России

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Опубликован стартовый лист квалификации женского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2023/2024, который стартует 14 декабря в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап, Кирово-Чепецк. Квалификация спринта, классический стиль, женщины. Стартовый лист

1. Елизавета Пантрина (Тюменская область)

3. Вероника Степанова (Архангельская область)

5. Христина Мацокина (Республика Татарстан)

7. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра)

8. Дарья Непряева (Республика Татарстан)

10. Мария Истомина (Архангельская область)

13. Екатерина Смирнова (Тюменская область)

15. Ольга Якимушкина (Тюменская область)

16. Ольга Царёва (Республика Коми)

21. Анастасия Доценко (Республика Татарстан)

24. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)

26. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)

27. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)

30. Алёна Баранова (Москва)

38. Анастасия Кулешова (Нижегородская область).