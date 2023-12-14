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Криста Пярмякоски не выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме

Криста Пярмякоски не выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме
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Пятикратный призёр Олимпийских игр, неоднократный призёр чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски пропустит четвёртый этап Кубка мира – 2023/2024 в Тронхейме (Норвегия), сообщает пресс-служба сборной Финляндии по лыжным гонкам.

33-летняя Пярмякоски останется тренироваться в Финляндии и готовиться к следующим этапам. Напомним, после второго этапа в Елливаре (Швеция) Пярмякоски сдала положительный тест на коронавирус, из-за чего не смогла полноценно тренироваться.

Напомним, в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Тронхейме пройдут следующие гонки: индивидуальные спринты в свободном стиле (15 декабря), скиатлоны (16 декабря) и индивидуальные гонки в классическом стиле на 10 км (классической стиль).

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