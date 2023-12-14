Швед Маркус Грате пропустит этап КМ в Тронхейме и «Тур де Ски» из-за травмы бедра

Шведский лыжник Маркус Грате пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тронхейме (Норвегия) и престижную лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за травмы.

Швед получил повреждение во время четвертьфинала классического спринта в рамках второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Позже у Грате было диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра.

«Это очень необычно для лыжных гонок. Я могу опираться на травмированную ногу при ходьбе. Я сделал несколько упражнений в тренажёрном зале и смог выполнить большинство из них без боли. Но, выходя из дома, я по-прежнему использую костыли, чтобы свести к минимум риск поскользнуться. По дому я могу ходить без них. Как будто заново учусь ходить», — приводит слова Грате SVT.

Этап Кубка мира в Тронхейме состоится 15-17 декабря. «Тур де Ски» пройдёт с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.