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Терентьев стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка России, Большунов — второй

В Кирово-Чепецке завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Первое место по итогам квалификации занял лыжник Александр Терентьев. Он преодолел дистанцию за 4.13,80.

Вторым в прологе стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Третье место занял представитель команды Республики Татарстан Сергей Ардашев.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.

Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация

1. Александр Терентьев (Архангельская область) — 4.13,80.

2. Александр Большунов (Архангельская область) — отставание 4,65 секунды.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +6,37.

4. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +7,19.

5. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) +7,44.