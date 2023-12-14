«Тактика всё решала». Большунов — о победе в спринте на Кубке России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в спринте классическим стилем на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке.

«Такие разборки были на трассе, ребята цепляли друг друга лыжами, палками. Главное было не упасть, палку не сломать. Мне повезло в итоге, я встал на более катучую лыжню и выиграл. Когда Саня Терентьев понял, что встал в лыжню, которая более припорошена снегом, он бросил бороться. Сегодня тактика всё решала», — сказал Большунов после гонки в эфире «На лыжи».

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.

Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.14,31.

2. Александр Терентьев (Архангельская область) — отставание 2,13 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +2,64.