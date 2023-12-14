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18-летняя лыжница Пеклецова: я спокойно отношусь к тому, что стала зарабатывать

18-летняя лыжница Пеклецова: я спокойно отношусь к тому, что стала зарабатывать
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18-летняя российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая Архангельскую область, высказалась о заработке в национальной команде России. Спортсменка подчеркнула, что не планирует разбрасываться заработанными в сборной деньгами.

«Да у меня и не было никогда запредельных желаний. Я спокойно отношусь к тому, что стала зарабатывать. Как человек я вообще не поменялась. Я не собираюсь транжирить заработанные деньги. Да и нет необходимости. Я тренируюсь в составе сборной России, где тебе оплачиваются все сборы, питание, проживание, экипировка. Тем более, в расположении национальной команды мы обязаны носить ту одежду, которую выдают», — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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