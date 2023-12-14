Российская лыжница потеряла сознание на Всероссийских соревнованиях в Тюмени

Спортсменка сборной Санкт-Петербурга Екатерина Кипяткова рассказала, что потеряла сознание во время Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 и 21-23 лет.

«Я стартовала, пробежала первый круг, а на втором резко перестала себя контролировать, сделала шаг в сторону и просто легла на подъёме. Когда я открыла глаза, это было уже в карете скорой помощи — меня туда на «Буране» привезли, оказывается. Врачи сказали, что я, оказывается, четыре раза сознание теряла. Хотели отвезти в больницу, но я упросила доставить до гостиницы. Конечно, речи о масс-старте уже не идёт. Надеюсь восстановиться к четвёртому этапу КР в Кирово-Чепецке», — приводит слова Кипятковой телеграм-канал «Со дна или ко дну».

Напомним, ранее Кипяткова в своём телеграм-канале возмутилась организацией соревнований в Тюмени.