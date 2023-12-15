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Спринтерский зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов лидирует, Коростелёв вне топ-3

Спринтерский зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов лидирует, Коростелёв вне топ-3
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В Кирово-Чепецке прошёл мужской спринт в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 (это третий в этом сезоне личный спринт на КР). Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

Большунов, выигравший 7 гонок этого сезона подряд, продолжает уверенно лидировать в спринтерском зачёте Кубка России.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с положением лыжников в данном рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Зачёт спринтерских гонок:

1. Александр Большунов – 130 баллов.
2. Сергей Ардашев – 98.
3. Иван Горбунов – 90.
4. Иван Безматерных – 80.
5. Александр Терентьев – 70.
6. Савелий Коростелёв – 66.
7. Никита Родионов – 62.
8. Артём Мальцев – 54.
8. Дмитрий Жуль – 54.
10. Алексей Червоткин – 51.

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