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Клебо: выступающие на Кубке мира должны быть счастливы, что Йохауг пока не стартует

Клебо: выступающие на Кубке мира должны быть счастливы, что Йохауг пока не стартует
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо провёл тренировку с соотечественницей Терезе Йохауг на трассе в Тронхейме (Норвегия), на которой пройдёт чемпионат мира 2025 года, и высоко оценил текущую форму завершившей карьеру лыжницы.

«Думаю, девушки, которые выступают сейчас на Кубке мира, должны быть счастливы, что Терезе пока не стартует», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022, при этом отметив, что она может выступить на чемпионате мира 2025 года, который состоится в норвежском Тронхейме. Спортсменка сообщила, что примет решение о возможном продолжении карьеры в ближайшее время.

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