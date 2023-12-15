Рибом: слышала, что Йохауг много тренировалась. Говорят, она справляется пугающе хорошо

Шведская лыжница Эмма Рибом высказалась о возможном возвращении четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира, норвежской лыжницы Терезе Йохауг на соревнования.

«Я слышала, что она много тренировалась в Осло. Да, ходят слухи. Говорят, что она справляется пугающе хорошо. Внутри команды мы это не обсуждаем», — приводит слова Рибом Dagbladet.

Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022, при этом отметив, что она может выступить на чемпионате мира 2025 года, который состоится в Тронхейме (Норвегия). Спортсменка провела тренировку на трассе, на которой пройдёт будущее мировое первенство, и сообщила, что примет решение о возможном продолжении карьеры в ближайшее время.