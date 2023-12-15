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Норвежка Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Тронхейме

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошёл женский спринт свободным стилем. Победительницей финального забега стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.04,71.

Второе место заняла представительница Швеции Линн Сван, уступившая лидеру 0,15 секунды. Третьей стала ещё одна шведская лыжница Эмма Рибом.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.

Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.04,71.

2. Линн Сван (Швеция) — отставание 0,15 секунды.

3. Эмма Рибом (Швеция) +0,16.

4. Джессика Диггинс (США) +4,03.

5. Виктория Карль (Германия) +4,20.

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +9,91.