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Финка Корхонен поднялась на пьедестал почёта на КМ-2023/2024 по двоеборью в 16 лет

Финка Корхонен поднялась на пьедестал почёта на КМ-2023/2024 по двоеборью в 16 лет
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16-летняя представительница Финляндии Минья Корхонен впервые за три этапа Кубка мира-2023/2024 по лыжному двоеборью финишировала на третьем месте в гонке в Рамзау (Австрия) и показала лучший результат в истории финских женщин на Кубке мира в этом виде спорта.

Для юной лыжницы это первый сезон на Кубке мира в карьере. По результатам квалификационной гонки она стартовала на турнире со второго места на дистанции 5 км.

Отметим, что на первом этапе сезона в Лиллехаммере (Норвегия) Корхонен пришла шестой. Ни одна из финок никогда ранее не занимала место выше шестой строчки.

Сейчас победительницей всех трёх гонок на Кубке мира является норвежка Гида Вествольд Хансен. Два прошлых этапа весь пьедестал почёта занимала Норвегия, однако финка прервала их триумф, завоевав бронзу.

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