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«Я приехал сюда побеждать». Французский лыжник Люка Шанава — о цели на КМ

«Я приехал сюда побеждать». Французский лыжник Люка Шанава — о цели на КМ
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Лыжник из Франции, призёр и победитель этапов Кубка мира Люка Шанава сегодня, 15 декабря, занял второе место в спринте 1,5 км в Тронхейме (Норвегия) и рассказал о том, чего хочет добиться на Кубке мира — 2023/2024.

«Это хороший результат, я уже некоторое время усиленно готовлюсь к спринтерской дистанции, и приехать и занять второе место – это очень хорошо. Однако я приехал сюда побеждать, так что это делает небольшую затравку на будущее. Но в любом случае здорово получить хороший ориентир на этой трассе для чемпионата мира в следующем году. Я знаю, над чем мне сейчас нужно работать», — приводит слова спортсмена Ski-Nordique.

Спортсмен уже второй раз за сезон финишировал вторым в спринте. Главным соперником француза остаётся норвежец Йоханнес Клебо, который был победителем обеих гонок, не дав французу выйти вперёд. Спортсмен о своём главном сопернике на Кубке мира отзывается хорошо.

«Всегда слишком хорошо бороться с Йоханнесом Клебо. Против него нужно быть идеальным, не допустить ни малейшей ошибки, иначе он этим воспользуется, приятно встретиться с ним на этой трассе» — рассказал Шанава.

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