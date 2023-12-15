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Швед Вильям Порома будет стартовать в Тронхейме, несмотря на сломанные ребра

Швед Вильям Порома будет стартовать в Тронхейме, несмотря на сломанные ребра
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Шведский лыжник Вильям Порома будет участвовать в скиатлоне 2х10 км 16 декабря в Тронхейме (Норвегия), несмотря на то что у спортсмена сломаны два ребра. Об этом сообщает Expressen.

Травму Порома получил почти четыре недели назад в Елливаре (Швеция), когда во время преодоления дистанции упал на спину и сразу же пожаловался на боли. Тогда рентген не показал никаких изменений.

С болью в спине спортсмену удалось преодолеть дистанцию в Эстерсунде (Швеция) и прийти 15-м, прежде чем он решился на повторный рентген, показавший два перелома.

Сейчас риска при продолжении соревнований нет, однако шведу нужно быть предельно осторожным. Тем более что, помимо проблем со спиной, он недавно переболел коронавирусом и ещё продолжает процесс восстановления.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Вильям Порома занимал 12-е место в личном зачете Кубка мира. На его счету было 915 очков.

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