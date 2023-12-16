Клебо — о жалобах шведок на освистывание: им стоит сперва уши помыть

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо высказался о жалобах шведских спортсменок на то, что их во время спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия) освистывали болельщики.

«Я никакого свиста не слышал. Ну что на это сказать? Возможно, они чего-то не поняли. Может быть, это были крики торжества. Этого нам не узнать. Им стоит сперва уши помыть.

Это часть игры. Господи. Нужно радоваться, что на трибуне так много народу. Свист можно стерпеть. Предположу, что публика не имела в виду ничего плохого», — приводит слова лыжника издание TV2.

Напомним, на свист с трибун после финала спринта пожаловались шведки Линн Сван и Эмма Рибом, ставшие по итогам гонки второй и третьей соответственно.