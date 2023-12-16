Сборная Польши по лыжным гонкам покинула Тронхейм после одного соревновательного дня

Сборная Польши покинула норвежский Тронхейм, где с 15 по 17 декабря проводится четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам, после первого соревновательного дня. О причинах такого решения команды рассказала польская лыжница Изабела Марциш. По её словам, этот шаг является запланированным и вызван желанием спортсменов побыть со своими семьями, что им редко удаётся из-за сложного соревновательного графика.

«Мы делаем всё возможное, причин для беспокойства нет. Это было запланировано ещё с предыдущего раза. Мы были в пути больше месяца, и теперь мы дома со своими семьями, чтобы побыть с ними перед «Тур де Ски», — приводит слова Марциш Expressen.

15 декабря на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме состоялись гонки в спринте. Победителем у мужчин стал норвежец Йоханнес Клебо, у женщин — норвежка Кристине Ставос Шистад.