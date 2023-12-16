«Большая честь для меня!» Вяльбе подтвердила, что вошла в «Команду Путина»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что вошла в «Команду Путина», образованную к выборам президента Российской Федерации 2024 года.

«Да, я в этом списке. И для меня большая честь быть в этом списке», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В список лиц, которые поддержат выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ 2024 года, вошли и другие прославленные спортсмены: олимпийская чемпионка фигуристка Татьяна Навка, двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко, 11-кратный рекордсмен мира пловец Шаварш Карапетян, боец ММА Джеффри Монсон, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, боксёр Александр Поветкин, боксёр Денис Лебедев, олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков, шахматист гроссмейстер Сергей Карякин.