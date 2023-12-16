Прыгун с трамплина из Норвегии вновь на пьедестале почёта после неудачного старта на КМ

Сегодня, 16 декабря, в Энгельберге (Швейцария) завершился этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Норвежский прыгун с трамплина Мариус Линдвик после провального начала сезона вновь на пьедестале почёта с серебром. Об этом сообщает NRK.

Впервые за 20 лет сборная Норвегии слабо начала сезон-2023/2024. В первых шести соревнованиях Кубка мира она ни разу так и не поднялась на пьедестал. Сегодня норвежцы приложили усилия для того, чтобы вновь оказаться одними из первых и реабилитироваться после провального начала.

Остальные спортсмены норвежской сборной постарались приблизиться к тройке лидеров в этой гонке: Халвор Эгнер Гранеруд финишировал четвёртым, Йоханн Андре Форфанг стал шестым, а Кристоффер Сундал – седьмым.

Победу в этой гонке одержал немец Пиус Пашке. Третьим стал австриец Штефан Крафт.