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Тренер сборной Бородавко объяснил, что повлияло на результаты лыжниц в гонке Кубка России

Тренер сборной Бородавко объяснил, что повлияло на результаты лыжниц в гонке Кубка России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты женской гонки на 5 км классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Напомним, победу одержала Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, с результатом 14.21,5.

«14 секунд не такое большое преимущество Вероники Степановой, все-таки наши лидеры должны думать не только о том, чтобы победить в России, но и функционально готовиться к более серьезной конкуренции, которая есть на этапах Кубка мира. Но сегодня была достаточно тяжелая трасса, потому что непосредственно перед началом соревнований пошел снег и не было такого великолепного скольжения. Все-таки определенные проблемы со скоростью у спортсменок были. К тому же после сильных морозов снег был переморожен, что и привело к таким результатам», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, второе место заняла Анастасия Кулешова (Нижегородская область) с отставанием 14,1 секунды, третье место у представительницы Тюменской области Елизаветы Пантриной (+31,0).

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