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Лыжница-двоеборка Мари Хаген прервала серию из 14-ти побед Гиды Хансен на КМ

Лыжница-двоеборка Мари Хаген прервала серию из 14-ти побед Гиды Хансен на КМ
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Сегодня, 16 декабря, завершилась гонка по лыжному двоеборью среди женщин в Рамзау (Австрия). Норвежская лыжница Мари Хаген впервые одержала победу на Кубке мира, опередив другую норвежку — Гиду Вестволд Хансен, которая удерживала лидерство на протяжении 14-ти гонок. Хаген не ожидала такого результата и заявила, что больше готовилась ко второму месту.

«У меня так много эмоций. Радости много, и я немного в шоке. Я очень горжусь и очень счастлива! Я собиралась подняться на пьедестал второй, потому что я привыкла к этому. Но мне нравится быть на вершине, и это даёт мне ещё больше мотивации», — приводит слова Хаген NRK.

В предыдущих гонках Хаген часто оказывалась позади Хансен, однако в этот раз опередила её на 3,4 секунды и пришла с результатом в 13 минут и 11,8 секунд. Бронзу в этой гонке взяла австрийка Лиза Хирнер.

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