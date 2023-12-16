Карлссон — о 14-м месте в скиатлоне на КМ: очередной чёрный день

Шведская лыжница, чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Фрида Карлссон высказалась о своём 14-м месте в скиатлоне на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

«Очередной чёрный день. Всё началось с поломки палки, но это мелочи. Главное, что после коронавируса, который я подхватила на этапе в Руке, у меня нет прежних ощущений в теле.

Вероятно, сегодня всё не так уж плохо, если посмотреть на время коньковой части скиатлона, но… Я не знаю. Не уверена, что в таком состоянии есть смысл начинать Тур де Ски.

Завтра я, наверное, буду стартовать в разделке. Но ничего интересного от себя не жду», — приводит слова лыжницы Expressen.

Напомним, после пропуска второго этапа Кубка мира в Елливаре (Швеция) из-за болезни Фрида Карлссон ни разу не попадала в топ-10 по итогам соревнований.