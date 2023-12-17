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Пеклецова и Нечипоренко выиграли масс-старты на Всероссийских соревнованиях среди юниоров

Пеклецова и Нечипоренко выиграли масс-старты на Всероссийских соревнованиях среди юниоров
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Российские лыжники Алина Пеклецова и Данил Нечипоренко стали победителями масс-стартов на 20 км свободным стилем в рамках Всероссийских соревнований среди юниоров (19-20 лет) по лыжным гонкам, которые проходят в Тюмени.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования среди юниоров, Тюмень. Масс-старт, 20 км, свободный стиль

Женщины

1. Алина Пеклецова – 50.26,3.
2. Екатерина Никитина – отставание 1.45,8 секунды.
3. Екатерина Шибекина + 2.18,7.
4. Софья Кузнецова + 2.22,2.
5. Арина Рощина + 2.24,1.
6. Татьяна Долматова + 2.38,7.

Мужчины

1. Данил Нечипоренко – 45.05,3.
2. Максим Липкин – отставание 3,4 секунды.
3. Андрей Сахаров + 3,7.
4. Вячеслав Мамичев + 3,8.
5. Сергей Игнатов + 6,5.
6. Его Гусак + 25,6.

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