Пеклецова и Нечипоренко выиграли масс-старты на Всероссийских соревнованиях среди юниоров

Российские лыжники Алина Пеклецова и Данил Нечипоренко стали победителями масс-стартов на 20 км свободным стилем в рамках Всероссийских соревнований среди юниоров (19-20 лет) по лыжным гонкам, которые проходят в Тюмени.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования среди юниоров, Тюмень. Масс-старт, 20 км, свободный стиль

Женщины

1. Алина Пеклецова – 50.26,3.

2. Екатерина Никитина – отставание 1.45,8 секунды.

3. Екатерина Шибекина + 2.18,7.

4. Софья Кузнецова + 2.22,2.

5. Арина Рощина + 2.24,1.

6. Татьяна Долматова + 2.38,7.

Мужчины

1. Данил Нечипоренко – 45.05,3.

2. Максим Липкин – отставание 3,4 секунды.

3. Андрей Сахаров + 3,7.

4. Вячеслав Мамичев + 3,8.

5. Сергей Игнатов + 6,5.

6. Его Гусак + 25,6.