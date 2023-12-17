Клебо возглавил общий зачёт Кубка мира после успеха в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо возглавил (впервые в сезоне) общий зачёт Кубка мира – 2023/2024 после успешного выступления на третьем этапе соревнований, который прошёл в Тронхейме (Норвегия).

Напомним, в Тронхейме Клебо стал победителем абсолютно всех гонок: конькового спринта, скиатлона и гонки с раздельным стартом на 10 км.

Лыжные гонки. Кубок мира, общий зачёт. Мужчины. Положение после 3-го этапа

1. (2) Йоханнес Клебо (Норвегия) – 734 балла.

2. (1) Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 727.

3. (3) Пол Голберг (Норвегия) – 652.

4. (5) Эрик Вальнес (Норвегия) – 519.

5. (4) Калле Хальфварссон (Швеция) – 513.

6. (6) Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 480.