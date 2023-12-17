Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо возглавил общий зачёт Кубка мира после успеха в Тронхейме

Клебо возглавил общий зачёт Кубка мира после успеха в Тронхейме
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо возглавил (впервые в сезоне) общий зачёт Кубка мира – 2023/2024 после успешного выступления на третьем этапе соревнований, который прошёл в Тронхейме (Норвегия).

Напомним, в Тронхейме Клебо стал победителем абсолютно всех гонок: конькового спринта, скиатлона и гонки с раздельным стартом на 10 км.

Лыжные гонки. Кубок мира, общий зачёт. Мужчины. Положение после 3-го этапа

1. (2) Йоханнес Клебо (Норвегия) – 734 балла.
2. (1) Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 727.
3. (3) Пол Голберг (Норвегия) – 652.
4. (5) Эрик Вальнес (Норвегия) – 519.
5. (4) Калле Хальфварссон (Швеция) – 513.
6. (6) Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 480.

Материалы по теме
Клебо выиграл две гонки на трассах ЧМ-2025. Ему пытались помешать экоактивисты
Клебо выиграл две гонки на трассах ЧМ-2025. Ему пытались помешать экоактивисты
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android